Туманність у вигляді хоботу слона: NASA зробила яскравий кадр космічної хмари

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробила яскраву світлину туманності, яка за формою нагадує хобот слона. Як відзначає агентство, фотографія присвячується Всесвітньому дню слонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку обсерваторії телескопу ім. Джеймса Вебба.
"Цей зоряний розплідник був сфотографований космічним телескопом "Спітцер" в інфрачервоному світлі, що дає попереднє уявлення про те, чим обсерваторія телескопу ім. Джеймса Вебба займається", - відзначає пресслужба.
Додамо, що туманність отримала назву IC 1396A й знаходиться у сузір’ї Цефей, що містить 148 зірок. Їх можна побачити неозброєним оком кожного вечора з вересня по грудень.