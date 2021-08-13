RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Туманність у вигляді хоботу слона: NASA зробила яскравий кадр космічної хмари

Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробила яскраву світлину туманності, яка за формою нагадує хобот слона. Як відзначає агентство, фотографія присвячується Всесвітньому дню слонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку обсерваторії телескопу ім. Джеймса Вебба.

"Цей зоряний розплідник був сфотографований космічним телескопом "Спітцер" в інфрачервоному світлі, що дає попереднє уявлення про те, чим обсерваторія телескопу ім. Джеймса Вебба займається", - відзначає пресслужба.

Додамо, що туманність отримала назву IC 1396A й знаходиться у сузір’ї Цефей, що містить 148 зірок. Їх можна побачити неозброєним оком кожного вечора з вересня по грудень.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA