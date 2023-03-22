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Тумани та плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні погода в Україні буде без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 22 березня, погода в Україні буде без дощів, але очікується туман. Температура повітря у всіх регіонах буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вранці та в темний період доби можливий туман. У всіх областях без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде в межах від +9 до +14 градусів, а в Карпатах від +4 до +9.

Вночі температура в середньому опуститься до +1 +6.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів, можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі +3 +5.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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