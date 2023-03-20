ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі, туман та потепління до +18: прогноз погоди на тиждень

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 15:59
Дощі, туман та потепління до +18: прогноз погоди на тиждень Фото: в Україні очікується дощі, туман та потепління до +18 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Початок робочого тижня в Україні буде затьмарений дощами, проте вже з четверга буде без опадів. При цьому температура повітря становитиме +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в західних, вдень місцями і в північних та центральних областях, а в середу на більшій частині території країни невеликий очікується дощ.

Температура повітря вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +8 +14. Водночас у середу, 22 березня, на Прикарпатті очікується до +17 градусів.

У середу і четвер, в Україні вночі та вранці місцями прогнозується туман.

У четвер в Україні буде без опадів. Температура вночі становитиме +3 +8 градусів, а вдень +12 +17.

У п'ятницю, 24 березня, також буде без опадів, проте лише в західних і північних областях удень очікується місцями невеликий дощ. Температура вночі становитиме +3 +9 градусів, на півдні та сході +1 +6. А вдень буде від +12 до +18 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи чекатиме Україна повернення значних морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон