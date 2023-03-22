Туманы и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 марта, погода в Украине будет без дождей, но ожидается туман. Температура воздуха во всех регионах будет с отметкой плюс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Утром и в темный период суток возможен туман. Во всех областях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем будет от +9 до +14 градусов, а в Карпатах от +4 до +9.
Ночью температура в среднем опустится до +1 +6.
В столице сегодня переменная облачность, но без осадков, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров в столице покажут днем +11 +13 градусов, а ночью +3 +5.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.
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