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Туманы и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня погода в Украине будет без дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 22 марта, погода в Украине будет без дождей, но ожидается туман. Температура воздуха во всех регионах будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Утром и в темный период суток возможен туман. Во всех областях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет от +9 до +14 градусов, а в Карпатах от +4 до +9.

Ночью температура в среднем опустится до +1 +6.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в столице покажут днем +11 +13 градусов, а ночью +3 +5.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.

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