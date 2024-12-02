Тумани і невелике потепління. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

За словами Діденко, завтра практично повсюди буде без опадів завдяки антициклону. Однак можливі тумани.

"Температура повітря найближчої ночі в Україні очікується 0-4 градуси морозу, завтра вдень від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів", - розповіла Діденко.

А ось у Києві завтра буде також без опадів. Вночі очікується 0-2 градуси морозу, а вдень 0-2 градуси тепла.

"Надалі погода в Україні особливо не поміняється - без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", - зауважила синоптик.