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Тумани і невелике потепління. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Понеділок 02 грудня 2024 15:42
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Тумани і невелике потепління. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Ілюстративне фото: в Україні очікуються тумани 3 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчими днями погода не зазнає значних змін. Однак у низці регіонів очікується густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, завтра практично повсюди буде без опадів завдяки антициклону. Однак можливі тумани.

"Температура повітря найближчої ночі в Україні очікується 0-4 градуси морозу, завтра вдень від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів", - розповіла Діденко.

А ось у Києві завтра буде також без опадів. Вночі очікується 0-2 градуси морозу, а вдень 0-2 градуси тепла.

"Надалі погода в Україні особливо не поміняється - без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", - зауважила синоптик.

Тумани і невелике потепління. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.

Також ми писали, що з 30 листопада, і практично до п'ятниці, 6 грудня, на погоду в Україні впливатиме антициклон.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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