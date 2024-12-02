Тумани і невелике потепління. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні
В Україні найближчими днями погода не зазнає значних змін. Однак у низці регіонів очікується густий туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
За словами Діденко, завтра практично повсюди буде без опадів завдяки антициклону. Однак можливі тумани.
"Температура повітря найближчої ночі в Україні очікується 0-4 градуси морозу, завтра вдень від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів", - розповіла Діденко.
А ось у Києві завтра буде також без опадів. Вночі очікується 0-2 градуси морозу, а вдень 0-2 градуси тепла.
"Надалі погода в Україні особливо не поміняється - без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", - зауважила синоптик.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.
Також ми писали, що з 30 листопада, і практично до п'ятниці, 6 грудня, на погоду в Україні впливатиме антициклон.
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