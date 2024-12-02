Туман и небольшое потепление. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине
В Украине в ближайшие дни погода не изменится значительно. Однако в ряде регионов ожидается густой туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
По словам Диденко, завтра практически повсеместно будет без осадков благодаря антициклону. Однако возможны туманы.
"Температура воздуха ближайшей ночью в Украине ожидается 0-4 градуса мороза, завтра днем от 2 мороза до 3 тепла, в южной части и в западных областях +1+6 градусов", - рассказала Диденко.
А вот в Киеве завтра будет также без осадков. Ночью ожидается 0-2 градуса мороза, а днем 0-2 градуса тепла.
"В дальнейшем погода в Украине особо не поменяется - без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - отметила синоптик.
Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, какой может быть погода в Украине в течение декабря.
Также мы писали, что с 30 ноября и практически до пятницы, 6 декабря, на погоду в Украине будет влиять антициклон.
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