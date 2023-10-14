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Туман та вітер, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 14 жовтня 2023 07:00
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Туман та вітер, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні очікується тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 14 жовтня, буде теплою, вдень пригріє до +24 градусів. Проте у деяких регіонах очікується вітер і туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні буде сухо. Вночі та вранці у південній частині, центральних і східних областях туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході можливі пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря у середньому буде у межах +19 +24 градуси. Вночі температура опуститься до +4 +9 градусів. На північному сході вночі буде +1 +6, а на півдні до +13 градусів.

Туман та вітер, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але синоптики дощів не прогнозують. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +21 +23, а вночі +7 +9 градусів.

Туман та вітер, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Осінь в Україні

Останніми днями в Україні спостерігається по-осінньому прохолодна погода. У деяких регіонах, крім дощів, також сильний вітер. Синоптики попереджають, що в Україну прийшли перші заморозки.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що українців чекають дві хвилі похолодання, а наприкінці наступного тижня можливий перший сніг.

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