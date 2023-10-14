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Туман и ветер, но тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 14 октября 2023 07:00
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Туман и ветер, но тепло до +24: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня ожидается тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 14 октября, будет теплой, днем пригреет до +24 градусов. Тем не менее в некоторых регионах ожидается ветер и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине будет сухо. Ночью и утром в южной части, в центральных и восточных областях туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе возможны порывы 15-20 м/с.

Днем температура воздуха в среднем будет в пределах +19 +24 градуса. Ночью температура опустится до +4 +9 градусов. На северо-востоке ночью будет +1 +6, а на юге до +13 градусов.

Туман и ветер, но тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но синоптики дождей не прогнозируют. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут днем около +21 +23, а ночью +7 +9 градусов.

Туман и ветер, но тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Осень в Украине

В последние дни в Украине наблюдается по-осеннему прохладная погода. В некоторых регионах кроме дождей также сильный ветер. Синоптики предупреждают, что в Украину пришли первые заморозки.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что украинцев ждут две волны похолодания, а в конце следующей недели возможен первый снег.

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