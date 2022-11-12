Туман та сильні пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 12 листопада, в Україні буде суха погода. Проте майже половину областей накриє туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. На всій території нашої країни буде хмарно з проясненнями.

У центральних, південних та Донецькій областях вночі та вранці туман. Синоптики попередають, що видимість знизиться до 200-500 метрів. У вказаних регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Вітер західний, 5-10 м/с, у північно-східних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с

Стовпчики термометрів вдень покажуть +8 +13 градусів, а вночі +2 +7 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні без опадів, вдень хмарно з проясненнями. Вітер переважно західний до 10 м/с.

Температура повітря у Києві вдень очікується до +11 +13 градусів, а вночі +5 +7 градусів.