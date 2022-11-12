Туман и сильные порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 ноября, в Украине будет сухая погода. Однако почти половину областей накроет туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. По всей территории нашей страны будет облачно с прояснениями.

В центральных, южных и Донецкой областях ночью и утром туман. Синоптики предупреждают, что видимость снизится до 200-500 метров. В указанных регионах был объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ветер западный, 5-10 м/с, в северо-восточных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут +8 +13 градусов, а ночью +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области без осадков, днем облачно с прояснениями. Ветер преимущественно западный до 10 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем ожидается до +11 +13 градусов, а ночью +5 +7 градусов.