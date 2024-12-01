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Туман та ожеледиця. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 01 грудня 2024 13:37
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Туман та ожеледиця. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 2 грудня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 грудня, в Україні буде без опадів. Про те псувати враження будуть туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть привести до ускладнення руху транспорту.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Туман та ожеледиця. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 2 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в грудні в Україні

Погода в грудні 2024 в Україні буде не без снігу. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах від 4° морозу до 2° тепла, що близько до норми.

Як зазначають синоптики, у грудні буде на 5-6° холодніше, ніж у листопаді, в якому середня температура становить 1-8° тепла.

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