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Туман та до +16 градусів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні погода в Україні буде без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 20 березня, майже в усіх регіонах буде сухо. У південних та західних областях вдень очікується до +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність та майже без опадів. Лише у східних областях місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На заході та в центрі вранці та в темний період місцями туман.

Температура повітря вдень у межах від +8 до +13 градусів, а на крайньому півдні та Прикарпатті до +16.

Температура вночі буде від +3 до -2 градусів, а на півдні та сході країни +1 +6.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +10 +12 градусів, а вночі близько нуля.

Нагадаємо, рятувальники попередили українців про загрозу сніжних лавин у Карпатах 20 березня.

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