Туман и до +16 градусов: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 20 марта, почти во всех регионах будет сухо. В южных и западных областях днем ожидается до +16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность и без осадков. Лишь в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
На западе и в центре утром и в темный период местами туман.
Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, а на крайнем юге и Прикарпатье до +16.
Температура ночью будет от +3 до -2 градусов, а на юге и востоке страны +1 +6.
В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров в столице покажут днем +10 +12 градусов, а ночью около нуля.
Напомним, спасатели предупредили украинцев об угрозе снежных лавин в Карпатах 20 марта.
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