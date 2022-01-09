UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Туман, снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на 10 января

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 10 января, в Украине прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. Также обещают гололедицу на дорогах и туман в некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами будет небольшой снег, мокрый снег. В некоторых областях обещают местами налипание мокрого снега и гололедицу. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных областях и в южной части страны местами туман. На дорогах гололедица.

По данным синоптиков, 10 января ветер будет юго-восточного направления с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в Украине будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. В Карпатском регионе обещают -7...-12 градусов ночью, а днем от 3 мороза до 2 тепла. В южной части страны ночью будет около 0, днем 1-6 градусов тепла. В Крыму прогнозируют 7-12 градусов выше нуля.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды 9 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине