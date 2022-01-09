Туман, сніг та ожеледь: синоптики розповіли про погоду на 10 січня

Вночі в Україні, окрім західних областей, вдень у східній частині подекуди буде невеликий сніг, мокрий сніг. У деяких областях обіцяють місцями налипання мокрого снігу та ожеледицю. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних областях та у південній частині країни місцями туман. На дорогах ожеледиця.

За даними синоптиків, 10 січня вітер буде південно-східного напрямку з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі в Україні коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу. У Карпатському регіоні обіцяють -7...-12 градусів вночі, а вдень від 3 морозу до 2 тепла. У південній частині країни вночі буде близько 0, вдень 1-6 градусів тепла. У Криму прогнозують 7-12 градусів вище за нуль.