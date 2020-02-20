Туман и слабая видимость на дорогах: прогноз на 21 февраля

В пятницу, 21 февраля, в большинстве областей ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

Как сообщается, ночью и утром 21 февраля в большинстве областей туман. При этом отмечается, что видимость на дорогах составит 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Просим водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни испортится - в страну придет пасмурная и влажная погода - будет идти дождь, местами с мокрым снегом, и все это в сопровождении порывистого ветра.

Кроме того, в горах Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов, которые заблудились. По данным службы, спасатели нашли двух туристов, которые заблудились на горе Драгобрат во время катания на лыжах. Во время поисков к спасателям вышла 40-летняя туристка, которая также потеряла ориентиры из-за плохой видимости.