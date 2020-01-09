Туман и слабая видимость на дорогах: прогноз на 10 января

Погода в Украине 10 января будет влажной, туман накроет северные, центральные и южные регионы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях ожидается туман. При этом водителей предупреждают о том, что видимость на дорогах составит 200-500 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в январе и начале февраля будет аномально теплой и с минимумом осадков. По данным ресурсов Gismeteo и Метеопрог, в некоторых регионах днем морозов вообще не будет, а воздух прогреется до рекордных 10 градусов тепла.

Синоптическую ситуацию в январе обусловит приток воздуха из Средиземноморского региона. Поэтому погода будет в основном теплой, а вместо снега скорее всего будут идти дожди. Тем не менее, синоптики не исключают кратковременные периоды с сильными морозами.

В целом в этом месяце вероятно превышение среднемесячной температуры на два градуса. А судя по синоптическому календарю, в феврале тенденция аномально теплой зимы в Украине продолжится.