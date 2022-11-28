Туман, ожеледиця та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 28 листопада буде хмарною та вологою. У низці регіонів буде туман, також прогнозують мокрий сніг та ожеледь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в хмарно, а в більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.
При цьому вночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман, а дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно, очікується невеликий мокрий сніг та дощ протягом доби. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів протягом дня та ночі коливатимуться в межах -1 +1 градуса.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї зими та чи варто готуватись до сильних морозів і снігопадів.
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