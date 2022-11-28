Туман, ожеледиця та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в хмарно, а в більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

При цьому вночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман, а дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

у північних областях вночі від -1 +2 градуси, вдень від 0 до +2;

на заході вночі -1 +1, а вдень -1 +4 градуси;

у східних областях вночі -1 +3 градуси, вдень +1 +5;

на півдні країни вночі від 0 +4, а вдень +4 +7 градусів;

у центральних областях вночі -2 +2 градуси, вдень +1 +3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, очікується невеликий мокрий сніг та дощ протягом доби. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів протягом дня та ночі коливатимуться в межах -1 +1 градуса.