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Туман, ожеледиця та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні 28 листопада буде з туманом, мокрим снігом та ожеледицею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 28 листопада буде хмарною та вологою. У низці регіонів буде туман, також прогнозують мокрий сніг та ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в хмарно, а в більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

При цьому вночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман, а дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вночі від -1 +2 градуси, вдень від 0 до +2;
  • на заході вночі -1 +1, а вдень -1 +4 градуси;
  • у східних областях вночі -1 +3 градуси, вдень +1 +5;
  • на півдні країни вночі від 0 +4, а вдень +4 +7 градусів;
  • у центральних областях вночі -2 +2 градуси, вдень +1 +3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, очікується невеликий мокрий сніг та дощ протягом доби. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів протягом дня та ночі коливатимуться в межах -1 +1 градуса.

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї зими та чи варто готуватись до сильних морозів і снігопадів.

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