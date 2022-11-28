Туман, гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в облачно, а в большинстве северных и центральных областей небольшой мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

При этом ночью и утром в западных, северных и местных центральных областях туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью от -1 +2 градуса, днем от 0 до +2;

на западе ночью -1+1, а днем -1 +4 градуса;

в восточных областях ночью -1 +3 градуса, днем +1 +5;

на юге страны ночью от 0 +4, а днем +4 +7 градусов;

в центральных областях ночью -2 +2 градуса, днем +1 +3.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь в течение суток. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в течение дня и ночи будут колебаться в пределах -1 +1 градуса.