Туман, гололедица и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 28 ноября, будет облачной и влажной. В ряде регионов будет туман, также прогнозируют мокрый снег и гололедицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в облачно, а в большинстве северных и центральных областей небольшой мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.
При этом ночью и утром в западных, северных и местных центральных областях туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
В столице сегодня облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь в течение суток. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров в течение дня и ночи будут колебаться в пределах -1 +1 градуса.
Напомним, недавно синоптики рассказали,какой будет погода в Украине этой зимой и стоит ли готовиться к сильным морозам и снегопадам.
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