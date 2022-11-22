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Туман, ожеледь та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: 22 листопада частину областей накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частину областей України сьогодні, 22 листопада, накриють дощі, місцями мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледь на дорогах та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму дощ. На решті території без опадів. Лише у північних та центральних областях місцями можливий мокрий сніг.

У західних, північних та більшості центральних регіонів на дорогах ожеледиця. У темний час доби на заході очікується туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря на сході та півдні прогнозується у межах +7 +12 градусів, а вночі +4 +9 градусів. В інших областях протягом доби від -3 до +2 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні місцями дощ та мокрий сніг. На дорогах можливе налипання снігу та ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві протягом доби температура повітря буде триматися в районі -2 градусів.

Нагадаємо, вчора у ДСНС попередили про ожеледицю та сильний туман на дорогах.

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