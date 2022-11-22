RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Туман, гололед и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: 22 ноября часть областей накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть областей Украины сегодня, 22 ноября, накроют дожди, местами мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и тумане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму дождь. На остальной территории без осадков. Лишь в северных и центральных областях местами возможен мокрый снег.

В западных, северных и большинстве центральных регионов на дорогах гололедица. В темное время суток на западе ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на востоке и юге прогнозируется в пределах +7 +12 градусов, а ночью +4 +9 градусов. В других областях в течение суток от -3 до +2 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня местами дождь и мокрый снег. На дорогах возможно налипание снега и гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться в районе -2 градусов.

Напомним, вчера в ГСЧС предупредили о гололедице и сильном тумане на дорогах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в Киеве