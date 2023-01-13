Туман і потепління, а місцями - сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 13 січня вночі буде морозною, а вдень трошки вже відчуватиметься потеплішання. Переважно без опадів, лише на заході місцями сніг і туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг.
У більшості західних областей вночі та вранці прогнозується туман, а в північній частині країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -4 -6, а вдень коливатимуться від -1 до +1.
Нагадаємо, раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця зими.
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