Туман и потепление, а местами - снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 13 января ночью будет морозной, а днем немного уже будет ощущаться потепление. Преимущественно без осадков, лишь на западе местами снег и туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег.
В большинстве западных областей ночью и утром прогнозируется туман, а в северной части страны на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -4 -6, а днем будут колебаться от -1 до +1.
Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца зимы.
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