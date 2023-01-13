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Туман и потепление, а местами - снег: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине станет немного теплее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 13 января ночью будет морозной, а днем немного уже будет ощущаться потепление. Преимущественно без осадков, лишь на западе местами снег и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег.

В большинстве западных областей ночью и утром прогнозируется туман, а в северной части страны на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -8 -2 градуса, днем от -1 до +3;
  • на западе ночью от -1 до +3, а днем +4 +6 градусов;
  • в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем от -5 до 0;
  • на юге страны ночью -5 -1, а днем +2 +5 градусов;
  • в центральных областях ночью -6 -3 градуса, днем от 0 до +2.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -4 -6, а днем будут колебаться от -1 до +1.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца зимы.

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