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Туман і потепління, а місцями - сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

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Київ, П'ятниця 13 січня 2023 07:00
Туман і потепління, а місцями - сніг: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні стане дещо тепліше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 13 січня вночі буде морозною, а вдень трошки вже відчуватиметься потеплішання. Переважно без опадів, лише на заході місцями сніг і туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг.

У більшості західних областей вночі та вранці прогнозується туман, а в північній частині країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -8 -2 градуси, вдень від -1 до +3;
  • на заході вночі від -1 до +3, а вдень +4 +6 градусів;
  • у східних областях вночі -7 -2 градуси, вдень від -5 до 0;
  • на півдні країни вночі -5 -1, а вдень +2 +5 градусів;
  • у центральних областях вночі -6 -3 градуси, вдень від 0 до +2.

Туман і потепління, а місцями - сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -4 -6, а вдень коливатимуться від -1 до +1.

Нагадаємо, раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця зими.

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