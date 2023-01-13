ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туман и потепление, а местами - снег: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Киев, Пятница 13 января 2023 07:00
Туман и потепление, а местами - снег: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине станет немного теплее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 13 января ночью будет морозной, а днем немного уже будет ощущаться потепление. Преимущественно без осадков, лишь на западе местами снег и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег.

В большинстве западных областей ночью и утром прогнозируется туман, а в северной части страны на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -8 -2 градуса, днем от -1 до +3;
  • на западе ночью от -1 до +3, а днем +4 +6 градусов;
  • в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем от -5 до 0;
  • на юге страны ночью -5 -1, а днем +2 +5 градусов;
  • в центральных областях ночью -6 -3 градуса, днем от 0 до +2.

Туман и потепление, а местами - снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -4 -6, а днем будут колебаться от -1 до +1.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам