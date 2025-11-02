Туман і до +18 градусів: синоптики дали прогноз погоди на 2 листопада
В Україні у п’ятницю, 2 листопада, утримається суха погода, але більшість областей накриють тумани. Місцями видимість буде обмеженою до 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
Згідно з прогнозом, по всій території країни - мінлива хмарність, без опадів.
Вночі та вранці туман очікується в більшості регіонів, окрім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей.
Вітер - переважно південний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, вдень підніметься до +16°, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до до +18 градусів.
Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності через тумани.
Погода в Києві та області
У столиці та на Київщині 2 листопада також буде мінлива хмарність і без опадів.
Вночі та вранці можливий туман із видимістю 200–500 м, що ускладнить рух транспорту.
Температура повітря:
- у Києві вночі від +4 до +6 градусів, вдень - до +13 градусів;
- по області - вночі від +1 до +6 градусів, вдень до +16 градусів.
Попередження про туман у регіоні має жовтий рівень небезпечності.
