Головна » Життя » Суспільство

Туман і до +18 градусів: синоптики дали прогноз погоди на 2 листопада

Україна, Неділя 02 листопада 2025 07:00
Туман і до +18 градусів: синоптики дали прогноз погоди на 2 листопада Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз на 2 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п’ятницю, 2 листопада, утримається суха погода, але більшість областей накриють тумани. Місцями видимість буде обмеженою до 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Згідно з прогнозом, по всій території країни - мінлива хмарність, без опадів.
Вночі та вранці туман очікується в більшості регіонів, окрім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей.

На зображенні може бути: карта та текст «ВоЛИ_льКА вол ОБЛАСТ ЧЕРНГ BCL ОбЛАСТЬ Украйнський грометеорологичний центр meteo.gov.ua ОБя СУмСР ОБЛАСи TEPHO обоа КиΪе ЗАКАРПАТСЫ НАобласт ИЦЬКА Xapkie АВЕЦЬКА ЕЦЬКА ОБЛАСТЬ A Днί МОЛДОВА микол" -ОБлАв ЗАПОА ОБЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса СЬКА сть Картограф.чнй дани AT «Bi3ikOM» MA РЕСПУБЛΙКА КРим 452 45-A#:世）»

Вітер - переважно південний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, вдень підніметься до +16°, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до до +18 градусів.

Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності через тумани.

На зображенні може бути: карта та текст «ВОЛИНСЬКА ЬКА СОБЛАСТЪ ЧЕРНЕГ ЧЕРНГВСЬК ВСЬКА ОБЛЛСТЬ Украйнський дрометеорологичний центр meteo. meteo.gov.ua gov.ua ЖИТОМИРСЬК, жит ОБЛаСТЬ УмСЬКА БЛаСТЬ Льв.в ТЕРНОПИЛЬСЬКА ОбЛаСТЬБ КАРПАТСЬКА ОБласть КИΪв УКРАΪНА AIHA ВИННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. Xapkis ЧЕРНИВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ИРОВОГРАДСЬКА ОбЛАСТЬ ЛуГАНСЬКА ЛУг ОБЛАСТЬ МОЛдОва МИкОЛАВСЬ ЗОБЛасТЬ Днупрон ЗАЛОРИЗЬКА ОбЛАСТЬ ДОНЕДЬКА ОбластЬ РУМУНИЯ Одеса ХЕРСОНЬЬКА ORNARTS Картограф.чнй дан. AT «Bi3ikoM» АВТОНОМНА, РЕСЯУБЛИКА PEGRY БЛИКА КРИМ 452AH»

Погода в Києві та області

У столиці та на Київщині 2 листопада також буде мінлива хмарність і без опадів.
Вночі та вранці можливий туман із видимістю 200–500 м, що ускладнить рух транспорту.

Температура повітря:

  • у Києві вночі від +4 до +6 градусів, вдень - до +13 градусів;
  • по області - вночі від +1 до +6 градусів, вдень до +16 градусів.

Попередження про туман у регіоні має жовтий рівень небезпечності.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Карпати накрив шторм. У зв'язку з цим рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї.

