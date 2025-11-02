ua en ru
Туман и до +18 градусов: синоптики дали прогноз погоды на 2 ноября

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 07:00
Туман и до +18 градусов: синоптики дали прогноз погоды на 2 ноября Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз на 2 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 2 ноября, сохранится сухая погода, но большинство областей накроют туманы. Местами видимость будет ограниченной до 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, по всей территории страны - переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром туман ожидается в большинстве регионов, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

На зображенні може бути: карта та текст «ВоЛИ_льКА вол ОБЛАСТ ЧЕРНГ BCL ОбЛАСТЬ Украйнський грометеорологичний центр meteo.gov.ua ОБя СУмСР ОБЛАСи TEPHO обоа КиΪе ЗАКАРПАТСЫ НАобласт ИЦЬКА Xapkie АВЕЦЬКА ЕЦЬКА ОБЛАСТЬ A Днί МОЛДОВА микол" -ОБлАв ЗАПОА ОБЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса СЬКА сть Картограф.чнй дани AT «Bi3ikOM» MA РЕСПУБЛΙКА КРим 452 45-A#:世）»

Ветер - преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем поднимется до +16°, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +18 градусов.

Метеорологи объявили желтый уровень опасности из-за туманов.

На зображенні може бути: карта та текст «ВОЛИНСЬКА ЬКА СОБЛАСТЪ ЧЕРНЕГ ЧЕРНГВСЬК ВСЬКА ОБЛЛСТЬ Украйнський дрометеорологичний центр meteo. meteo.gov.ua gov.ua ЖИТОМИРСЬК, жит ОБЛаСТЬ УмСЬКА БЛаСТЬ Льв.в ТЕРНОПИЛЬСЬКА ОбЛаСТЬБ КАРПАТСЬКА ОБласть КИΪв УКРАΪНА AIHA ВИННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. Xapkis ЧЕРНИВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ ИРОВОГРАДСЬКА ОбЛАСТЬ ЛуГАНСЬКА ЛУг ОБЛАСТЬ МОЛдОва МИкОЛАВСЬ ЗОБЛасТЬ Днупрон ЗАЛОРИЗЬКА ОбЛАСТЬ ДОНЕДЬКА ОбластЬ РУМУНИЯ Одеса ХЕРСОНЬЬКА ORNARTS Картограф.чнй дан. AT «Bi3ikoM» АВТОНОМНА, РЕСЯУБЛИКА PEGRY БЛИКА КРИМ 452AH»

Погода в Киеве и области

В столице и на Киевщине 2 ноября также будет переменная облачность и без осадков.
Ночью и утром возможен туман с видимостью 200-500 м, что затруднит движение транспорта.

Температура воздуха:

  • в Киеве ночью от +4 до +6 градусов, днем - до +13 градусов;
  • по области - ночью от +1 до +6 градусов, днем до +16 градусов.

Предупреждение о тумане в регионе имеет желтый уровень опасности.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Карпаты накрыл шторм. В связи с этим спасатели объяснили, что творится на высокогорье.

