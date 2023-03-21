Туман і до +15 тепла. Синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра

Погода в Україні завтра, 22 березня буде туманною, але переважно без опадів. Вдень температура повітря місцями прогріється до +15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі в середньому становитиме +1 +6 градусів, а вдень +9 +14. Зокрема, на півночі та заході стовпчики термометрів коливатимуться в межах +3 +5 вночі та +11 +15 вдень.

При цьому на сході прогнозують від 0 до +4 вночі та +10 +14 градусів тепла вдень. У південних областях вночі +3 +5, а вдень +10 +14.

Погода в Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, в місті вночі очікується +3 + градусів, а в вдень +11 +13 градусів тепла.

Нагадаємо, що сьогодні в більшості регіонів України буде без опадів, але дощ очікується місцями у західних, північних та центральних областях, при цьому буде тепло, до +14 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.