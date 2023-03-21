ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туман і до +15 тепла. Синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 березня 2023 13:11
Туман і до +15 тепла. Синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 22 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 22 березня буде туманною, але переважно без опадів. Вдень температура повітря місцями прогріється до +15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі в середньому становитиме +1 +6 градусів, а вдень +9 +14. Зокрема, на півночі та заході стовпчики термометрів коливатимуться в межах +3 +5 вночі та +11 +15 вдень.

При цьому на сході прогнозують від 0 до +4 вночі та +10 +14 градусів тепла вдень. У південних областях вночі +3 +5, а вдень +10 +14.

Погода в Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, в місті вночі очікується +3 + градусів, а в вдень +11 +13 градусів тепла.

Нагадаємо, що сьогодні в більшості регіонів України буде без опадів, але дощ очікується місцями у західних, північних та центральних областях, при цьому буде тепло, до +14 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі