Дощ в деяких регіонах, але тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)

Сьогодні, 21 березня, на більшості України буде без опадів. Щоправда, дощ очікується у західних, північних та центральних областях, при цьому буде тепло, до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. У західних, вдень місцями і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер Південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря Вдень 9-14°.