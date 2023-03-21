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Дощ в деяких регіонах, але тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 07:00
Дощ в деяких регіонах, але тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 березня, на більшості України буде без опадів. Щоправда, дощ очікується у західних, північних та центральних областях, при цьому буде тепло, до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У західних, вдень місцями і в північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер

Південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вдень 9-14°.

Дощ в деяких регіонах, але тепло до +14. Синоптики дали прогноз на сьогодні

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