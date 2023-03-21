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Туман и до +15 тепла. Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

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Киев, Вторник 21 марта 2023 13:11
Туман и до +15 тепла. Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 22 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 22 марта, будет туманной, но преимущественно без осадков. Днем температура воздуха местами прогреется до +15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в среднем составит +1+6 градусов, а днем +9 +14. В частности, на севере и западе столбики термометров будут колебаться в пределах +3 +5 ночью и +11 +15 днем.

При этом на востоке прогнозируют от 0 до +4 ночью и +10 +14 градусов тепла днем. В южных областях ночью +3 +5, а днем +10 +14.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков, в городе ночью ожидается +3+ градусов, а днем +11+13 градусов тепла.

Напомним, что сегодня в большинстве регионов Украины без осадков, но дождь ожидается местами в западных, северных и центральных областях, при этом будет тепло, до +14 градусов.

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