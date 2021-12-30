Туман и гололедица. В Украине завтра возможны нарушения движения транспорта

Украинцев предупредили о нарушении движения транспорта из-за непогоды. Завтра в Украине будет гололедица на дорогах и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Сегодня на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, желтый)

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, отметили синоптики.