Туман и гололедица. В Украине завтра возможны нарушения движения транспорта
Украинцев предупредили о нарушении движения транспорта из-за непогоды. Завтра в Украине будет гололедица на дорогах и туман.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, желтый)
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, отметили синоптики.
Напомним, синоптики сообщили о потеплении, которое придет в Украину 31 декабря.
Кроме того, УкрГидрометцентр дал прогноз на праздничную ночь.