Туман та ожеледиця. В Україні завтра можливі порушення руху транспорту

Українців попередили про порушення руху транспорту через негоду. Завтра в Україні буде ожеледиця на дорогах та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий)

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, зазначили синоптики.