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Туман та ожеледиця. В Україні завтра можливі порушення руху транспорту

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 13:32
Туман та ожеледиця. В Україні завтра можливі порушення руху транспорту Фото: в Україні завтра буде ожеледиця на дорогах та туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Українців попередили про порушення руху транспорту через негоду. Завтра в Україні буде ожеледиця на дорогах та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий)

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, зазначили синоптики.

Нагадаємо, синоптики повідомили про потепління, яке прийде в Україну 31 грудня.

Крім того, УкрГідрометцентр дав прогноз на святкову ніч.

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