Туман, гололедица и сход лавин. Украинцев предупреждают об опасности: где именно

В частности, ночью и утром в западных и Винницкой областях туман, что приведет к ограниченной видимости 200-500 м, на дорогах гололедица, объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Вместе с тем, в связи с оттепелью 10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 11 декабря в высокогорье Закарпатской области значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Кроме того, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.