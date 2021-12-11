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Туман, гололедица и сход лавин. Украинцев предупреждают об опасности: где именно

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 декабря в западных регионах Украины, а также Винницкой области ожидается туман и гололедица. В Карпатах возможен сход лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, ночью и утром в западных и Винницкой областях туман, что приведет к ограниченной видимости 200-500 м, на дорогах гололедица, объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Вместе с тем, в связи с оттепелью 10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 11 декабря в высокогорье Закарпатской области значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Кроме того, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов в трех областях.

Добавим, сегодня почти на всей территории Украины будет идти дождь, а на западе - со снегом. Осадки обойдут только восточные области.

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