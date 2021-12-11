Дождь, мокрый снег, а на дорогах - гололедица: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 11 декабря почти на всей территории Украины будет идти дождь, а на западе - со снегом. Осадки обойдут только восточные области, температура воздуха местами достигнет +13.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в западных областях ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, кроме запада, где местами возможны шквалы до 15-20 м/с.
Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, составит:
- в западных областях днем +2 + 4 градусов, ночью 0 -1;
- на севере страны +4 +8 градусов днем, а ночью +3 +8;
- в восточных областях днем +3 +6, ночью +1 +5 градусов;
- на юге страны до +10 +13 градусов, а ночью +6 +11;
- в центральных областях днем +5 +8, ночью +6 +8 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице синоптики прогнозируют ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура воздуха в течение суток составит +6 +8 градусов.
Напомним, в Украине на эти выходные будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха в субботу будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.
Добавим, что со следующей недели в Украине ухудшится погода, но не во всех областях.