Непогода в Украине: остаются без света 55 населенных пунктов в трех областях

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и срабатывания систем ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях, а именно:

Напомним, сегодня почти на всей территории Украины будет идти дождь, а на Западе - со снегом. Осадки обойдут только восточные области.

Добавим, в Украине на эти выходные будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха сегодня будет преимущественно плюсовая, а в воскресенье похолодает.