UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Туман и гололед. Синоптики предупредили о непогоде в Украине

Автор: Ольга Белей

Синоптики предупредили, что 16 декабря в Украине будет удерживаться непогода. На западе ожидается туман и гололед, на востоке только сильный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

"16 декабря, ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м; на западе страны на дорогах гололед (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в среду, 15 декабря, в южных регионах Украины прогнозируются дожди, а на востоке - снег и мокрый снег. При этом температура воздуха будет находиться в пределах 0 +2 градусов.

Ранее синоптик предупредил о вторжении в Украину арктического воздуха и назвал дату прихода настоящей зимы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода