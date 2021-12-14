ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди на юге, снег на востоке: прогноз погоды на 15 декабря

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 20:00
Дожди на юге, снег на востоке: прогноз погоды на 15 декабря Фото: на юге страны 15 декабря ожидаются дожди, а на востоке снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 декабря, в южных регионах Украины прогнозируются дожди, а на востоке - снег и мокрый снег. При этом температура воздуха будет находиться в пределах 0 +2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью и днем в западных, центральных и северных областях будет без существенных осадков. Однако на востоке страны прогнозируется снег и мокрый снег, а на юге - дожди.

Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 5-10 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -2 градусов, а днем от 0 до +3. В северных регионах прогнозируют ночью от -1 до +1, а днем -1 +1. При этом в восточных областях температура ночью составит от 0 до +2, а днем от 0 до +4 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +5, а днем от +2 до +7. В центральных областях прогнозируют ночью от -1 до +2, а днем -1 +2.

Дожди на юге, снег на востоке: прогноз погоды на 15 декабря

Погода в Киеве

В среду ночью и днем в столице будет без существенных осадков. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от 0 до +2, а днем 0 +2.

Дожди на юге, снег на востоке: прогноз погоды на 15 декабря

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках