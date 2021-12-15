Туман і ожеледь. Синоптики попередили про негоду в Україні

Синоптики попередили, що 16 грудня в Україні утримуватиметься негода. На заході очікується туман і ожеледь, на сході тільки сильний туман.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

"16 грудня, вночі і вранці в західних і східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледь (І рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в середу, 15 грудня, в південних регіонах України прогнозуються дощі, а на сході - сніг і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде перебувати в межах 0 +2 градусів.

Раніше синоптик попередив про вторгнення в Україну арктичного повітря і назвав дату приходу справжньої зими.