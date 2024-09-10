ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Тульській області скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичний комплекс

Вівторок 10 вересня 2024 05:11
UA EN RU
У Тульській області скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичний комплекс Ілюстративне фото: (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Тульській області (Російська Федерація) цієї ночі заявили про атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. Під удар начебто потрапив один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Зазначається, що Тульська область зазнала атаки, за даними російської сторони, із застосуванням безпілотників літакового типу.

Місцева влада стверджує, що силами та засобами ППО були ліквідовані два дрони, й уламки впали на територію одного з об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено.

В мережі були оприлюднені кадри з роботою протиповітряної оборони по БПЛА у Тульській області.

Атака дронів у РФ та в окупованому Криму

Нагадаємо, пізно ввечері 9 вересня стало відомо про вибухи, що пролунали у тимчасово окупованому Криму у селищі Октябрське. Як передали в мережі, російські загарбники підняли в повітря авіацію з аеродрому Саки.

Також російська сторона скаржилася на дронову атаку у Брянській області, де начебто силами ППО були збиті понад двадцять безпілотників.

Додамо, про загрозу дронових ударів повідомляли у представники влади Липецької та Воронезької областей.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО у Підмосков'ї через атаку безпілотників. Так пролунали вибухи у кількох населених пунктах. Місцева влада заявляє про начебто збиття дронів літакового типу, які летіли у бік Москви, у Раменському, Подольську, Домодєдово та Люберцах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Тульская область Атака дронів
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ