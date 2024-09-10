У Тульській області скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичний комплекс
У Тульській області (Російська Федерація) цієї ночі заявили про атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. Під удар начебто потрапив один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
Зазначається, що Тульська область зазнала атаки, за даними російської сторони, із застосуванням безпілотників літакового типу.
Місцева влада стверджує, що силами та засобами ППО були ліквідовані два дрони, й уламки впали на територію одного з об'єктів паливно-енергетичного комплексу.
При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено.
В мережі були оприлюднені кадри з роботою протиповітряної оборони по БПЛА у Тульській області.
Атака дронів у РФ та в окупованому Криму
Нагадаємо, пізно ввечері 9 вересня стало відомо про вибухи, що пролунали у тимчасово окупованому Криму у селищі Октябрське. Як передали в мережі, російські загарбники підняли в повітря авіацію з аеродрому Саки.
Також російська сторона скаржилася на дронову атаку у Брянській області, де начебто силами ППО були збиті понад двадцять безпілотників.
Додамо, про загрозу дронових ударів повідомляли у представники влади Липецької та Воронезької областей.
Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО у Підмосков'ї через атаку безпілотників. Так пролунали вибухи у кількох населених пунктах. Місцева влада заявляє про начебто збиття дронів літакового типу, які летіли у бік Москви, у Раменському, Подольську, Домодєдово та Люберцах.
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