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У Тульській області скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичний комплекс

Ілюстративне фото: (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Тульській області (Російська Федерація) цієї ночі заявили про атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. Під удар начебто потрапив один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Зазначається, що Тульська область зазнала атаки, за даними російської сторони, із застосуванням безпілотників літакового типу.

Місцева влада стверджує, що силами та засобами ППО були ліквідовані два дрони, й уламки впали на територію одного з об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено. 

В мережі були оприлюднені кадри з роботою протиповітряної оборони по БПЛА у Тульській області.

Атака дронів у РФ та в окупованому Криму

Нагадаємо, пізно ввечері 9 вересня стало відомо про вибухи, що пролунали у тимчасово окупованому Криму у селищі Октябрське. Як передали в мережі, російські загарбники підняли в повітря авіацію з аеродрому Саки.

Також російська сторона скаржилася на дронову атаку у Брянській області, де начебто силами ППО були збиті понад двадцять безпілотників.

Додамо, про загрозу дронових ударів повідомляли у представники влади Липецької та Воронезької областей.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО у Підмосков'ї через атаку безпілотників. Так пролунали вибухи у кількох населених пунктах. Місцева влада заявляє про начебто збиття дронів літакового типу, які летіли у бік Москви, у Раменському, Подольську, Домодєдово та Люберцах. 

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ВибухТульская областьАтака дронів