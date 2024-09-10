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В Тульской области жалуются на атаку дронов на топливно-энергетический комплекс

Иллюстративное фото: (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Тульской области (Российская Федерация) этой ночью заявили об атаке беспилотников и работе систем противовоздушной обороны. Под удар будто бы попал один из объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Тульская область подверглась атаке, по данным российской стороны, с применением беспилотников самолетного типа.

Местные власти утверждают, что силами и средствами ПВО были ликвидированы два дрона, и обломки упали на территорию одного из объектов топливно-энергетического комплекса.

При этом представители власти Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.

В сети обнародованы кадры с работой противовоздушной обороны по БПЛА в Тульской области.

Атака дронов в РФ и в оккупированном Крыму

Напомним, поздно вечером 9 сентября стало известно о взрывах, прогремевших во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское. Как передали в сети, российские захватчики подняли в воздух авиацию с аэродрома Саки.

Также российская сторона жаловалась на дроновую атаку в Брянской области, где якобы силами ПВО были сбиты более двадцати беспилотников.

Добавим, об угрозе дроновых ударов сообщали представители власти Липецкой и Воронежской областей.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО в Подмосковье из-за атаки беспилотников. Так прогремели взрывы в нескольких населенных пунктах. Местные власти заявляют о якобы сбитии дронов самолетного типа, летевших в сторону Москвы, в Раменском, Подольске, Домодедово и Люберцах.  

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ВзрывТульская областьАтака дронов