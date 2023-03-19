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У Тульській області РФ впав невідомий дрон

Фото: у Тульській області РФ 19 березня зафіксували падіння невідомого дрона (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 19 березня, стало відомо про нібито падіння дрона у Тульській області Росії. Його знайшли між двома селами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Безпілотник без розпізнавальних знаків упав у Тульській області, в Одоєвському районі", - йдеться у повідомленні.

За даними Baza, розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів. Його належність встановлюється.

Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель. На місце виїхали оперативні служби.

Зазначимо, відстань від села Маловель Тульської області до Москви становить близько 258 км, а від села Петрівське - 259 км.

Як повідомлялося, у неділю, 19 березня, у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, раніше в Білгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння безпілотника.

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