В Тульской области РФ упал неопознанный дрон

В воскресенье, 19 марта, стало известно о якобы падении дрона в Тульской области России. Его нашли между двумя селами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области, в Одоевском районе", - говорится в сообщении. По данным Baza, размеры беспилотника составляют 290 на 120 сантиметров. Его принадлежность устанавливается. Дрон якобы обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель. На место выехали оперативные службы. Отметим, расстояние от села Маловель Тульской области до Москві составляет около 258 км, а от села Петровское - 259 км.