В Тульской области РФ упал неопознанный дрон
В воскресенье, 19 марта, стало известно о якобы падении дрона в Тульской области России. Его нашли между двумя селами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
"Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области, в Одоевском районе", - говорится в сообщении.
По данным Baza, размеры беспилотника составляют 290 на 120 сантиметров. Его принадлежность устанавливается.
Дрон якобы обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель. На место выехали оперативные службы.
Отметим, расстояние от села Маловель Тульской области до Москві составляет около 258 км, а от села Петровское - 259 км.
Как сообщалось, в воскресенье, 19 марта, в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.
Напомним, ранее в Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.
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