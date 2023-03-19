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В Тульской области РФ упал неопознанный дрон

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Россия, Воскресенье 19 марта 2023 15:54
В Тульской области РФ упал неопознанный дрон Фото: в Тульской области РФ 19 марта зафиксировали падение неопознанного дрона (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 19 марта, стало известно о якобы падении дрона в Тульской области России. Его нашли между двумя селами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области, в Одоевском районе", - говорится в сообщении.

По данным Baza, размеры беспилотника составляют 290 на 120 сантиметров. Его принадлежность устанавливается.

Дрон якобы обнаружили между населенными пунктами Петровское и Маловель. На место выехали оперативные службы.

Отметим, расстояние от села Маловель Тульской области до Москві составляет около 258 км, а от села Петровское - 259 км.

Как сообщалось, в воскресенье, 19 марта, в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.

Напомним, ранее в Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.

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