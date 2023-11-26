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У Тулі нові вибухи, у мережі пишуть, що збивають дрони (відео)

Фото: у російській Тулі пролунали нові вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нові вибухи пролунали у російській Тулі зранку у неділю, 26 листопада. У мережі стверджують, що працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали Shot Mash.

Жителі Тули у мережі публікують відео, на яких чути вибухи. Пізніше у небі з'явився дим.

 

Росіяни стверджують, що над містом нібито літали дрони. Тому працювала протиповітряна оборона. Окупанти традиційно звинуватили у так званій "атаці" Україну.

 

"За нашою інформацією, ППО збила щонайменше ще один український БПЛА у небі над містом. За словами місцевих, також було чути польоти кількох дронів у Заріченському районі міста", - пишуть російські пабліки.

Вибухова ніч у Росії

Нагадаємо, росіяни поскаржилися, що в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї та інших регіонах лунали вибухи. Повідомлялося, що нібито там літали дрони, їх намагалися збити.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

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