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В Туле новые взрывы, в сети пишут, что сбивают дроны (видео)

Фото: в российской Туле раздались новые взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новые взрывы прогремели в российской Туле утром в воскресенье, 26 ноября. В сети утверждают, что работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы Shot Mash.

Жители Тулы в сети публикуют видео, на которых слышны взрывы. Позже в небе появился дым.

 

Россияне утверждают, что над городом якобы летали дроны. Поэтому работала противовоздушная оборона. Оккупанты традиционно обвинили в так называемой "атаке" Украину.

 

"По нашей информации, ПВО сбила по меньшей мере еще один украинский БПЛА в небе над городом. По словам местных, также было слышно полеты нескольких дронов в Зареченском районе города", - пишут российские паблики.

Взрывная ночь в России

Напомним, россияне пожаловались, что в ночь на 26 ноября в Подмосковье и других регионах раздавались взрывы. Сообщалось, что якобы там летали дроны,  ъх пытались сбить.

В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

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