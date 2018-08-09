Тука: отказ продлить особый статус Донбасса ударит по имиджу Украины

Тука считает, что в этом году будет сложнее продлить особый статус Донбасса

Отказ продлить особый статус Донбасса негативно повлияет на позиции Украины на международной арене. Такое мнение РБК-Украина высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В частности, Тука отметил, что поддерживает новую пролонгацию закона об особом статусе временно оккупированных районов Донбасса. В то же время он подчеркнул, что продлить действие закона в этом году будет намного сложнее, чем в прошлом.

"С политической точки зрения - это одно из требований минских соглашений. И приняв этот закон, Украина демонстрирует то, что мы выполняем, пытаемся выполнять минские соглашения. Если же Верховная рада не согласится продлить срок действия этого закона, мгновенно будет реакция Кремля, мол, видите, Киев не соблюдает сам минские соглашения", - поясняет замминистра.

Кроме того, отказ продлить закон будет иметь исключительно негативные последствия для Украины на международной арене. Тука отметил, что за прошедший год в разных европейских структурах увеличилось присутствие пророссийских как правых, так и левых политических сил.

"Таким образом, если мы не пролонгируем действие этого закона, мы будем на себе чувствовать усиливающееся давление со стороны этих сил, в том числе, и внутри Европейского союза может меняться отношение к Украине как к стране-партнеру", - говорит чиновник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в "Народном фронте" сомневаются в продлении особого статуса Донбасса.

Отметим, до этого спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что пролонгация закона об особом статусе оккупированного Донбасса может способствовать введению миротворческой миссии ООН.