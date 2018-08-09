В "Народном фронте" сомневаются в продлении особого статуса Донбасса

В то же время в БПП вопрос продления особого статуса Донбасса еще не обсуждался

Во фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины сомневаются в очередном продлении особого статуса оккупированного Донбасса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "По осени решают: сохранит ли Рада особый статус для Донбасса".

В частности, замглавы фракции "Народный фронт", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Береза сомневается в перспективе продления особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы должны делать так, что в первую очередь нужно для нашего государства, не для США, не для послов Большой семерки", - заявил он РБК-Украина.

В то же время в БПП изданию сообщили, что вопрос пролонгации особого статуса Донбасса пока не обсуждался на уровне фракции.

"Я уверена, что осенью, когда истечет время, и нужно будет обсуждать этот вопрос, парламент взвешенно подойдет к этому и примет адекватное решение. Нельзя допустить любые шаги, которые могут привести к обострению ситуации, или которые будут способствовать возможности для Российской Федерации использовать этот закон против Украины", - сообщила РБК-Украина член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

Ранее секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник в эфире одного из телеканала предположил, что данный закон не будет продлен. По его словам, нормы этого документа противоречат закону о деоккупации Донбасса, который вступил в силу в феврале этого года.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что продление закона о статусе Донбасса поспособствует введению миротворцев.

Отметим, до этого спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет зависеть от позиции международных партнеров.