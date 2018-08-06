Продление закона о статусе Донбасса поспособствует введению миротворцев, - ОБСЕ

Сайдик призывает продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Пролонгация закона об особом статусе оккупированного Донбасса может способствовать введению миротворческой миссии ООН. Об этом говорится в письме спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, сообщает первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, руководству украинского парламента поступило обращение Сайдика. В нем дипломат обращает внимание на то, что действие закона, который предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продленного на год в октябре 2017 года, заканчивается осенью. В письме он также отмечает, что очередная пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта.

"И также дала бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), будет зависеть от позиции международных партнеров.