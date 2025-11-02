У Туапсе уражено морський нафтотермінал, Желєзногорськ без світла: РФ атакували дрони

У ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакують Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Пізно ввечері, 1 листопада, у соцмережах поширилися кадри, на яких невідомі дрони атакували тимчасово окупований Алчевськ Луганської області.
Трохи було заявлено, що імовірно, безпілотники атакували місцеву підстанцію, після чого в місті зникло світло.
Того ж вечора, 1 листопада, під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ.
Там теж нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.
З настанням нової доби низка пабліків стали повідомляти про вибухи в Туапсе Краснодарського краю РФ. Незабаром регіон підтвердив атаку і заявив, що було "пошкоджено портову інфраструктуру з подальшим загорянням".
За даними Telegram-каналу ASTRA, унаслідок атаки загорівся глибоководний причальний комплекс ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", він же "нафтопірс" Туапсинського НПЗ біля берега. Цей комплекс призначений для відвантаження темних і світлих нафтопродуктів у танкери.
"Це морський портовий об'єкт, спеціально побудований для навантаження нафтопродуктів на танкери. Жителі його часто називають "нафтопірсом Туапсинського НПЗ", тому що він безпосередньо пов'язаний з Туапсинським нафтопереробним заводом (НПЗ) і обслуговує його експортні операції", - пояснює ASTRA.
Інші пабліки писали, що атаковано глибоководний причал "Роснефти".
Цієї ночі під атаку невідомих дронів потрапив також Орел. У місті було чути чіткий звук безпілотників, а також роботи ППО.
Нагадаємо, в ніч на 1 листопада росіяни теж скаржилися на масовану атаку дронів. У Міноборони РФ відзвітували, що нібито збили 98 безпілотників у десяти регіонах РФ, включаючи Москву. Найбільше - 45 - було "збито" над Бєлгородською областю.
Раніше РБК-Україна писало, що глава Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді анонсував блекаути в Росії. Він анонсував, що Сили оборони готують відповідні удари.